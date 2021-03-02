Milli badmintoncu Aliye, Elazığ Belediyespor’da

Badminton Milli Takımı’nın önemli sporcularından Aliye Demirbağ, Elazığ Belediyespor’a transfer oldu.

13 senedir Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde müsabakalara çıkan ve uzun yıllardır Badminton Milli Takımı'na önemli dereceler kazandıran Aliye Demirbağ, Elazığ Belediyespor’a transfer oldu. 19 Şubat 1998 Elazığ doğumlu olan Aliye Demirbağ, 10 yaşında tesadüfen başladığı badminton branşında birçok başarı ve madalya kazandı. Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında 13 senedir mücadele eden Aliye, Türkiye Şampiyonluğu Avrupa Şampiyonluğu ve Balkan Şampiyonluğu derecelerinin ardından 2021 Tokyo Olimpiyatları’nda madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Aliye’nin Elazığ Belediyespor’a transferi sonrası değerlendirmede bulununan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Göreve başladıktan sonra Aliye Demirbağ’la özel olarak ilgilenmemiz gerektiğini biliyordum. Aliye’yi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak kurum imkanları ile ilk kez Çin’de uluslararası kampa gönderdik. Maddi ve manevi olarak her zaman yanında yer alarak gayret gösterdik ve göreve başladıktan sonra da ilk kez Gençlik ve Spor Kulübü olarak maaş bağlayıp, sponsor desteği ile Aliye’ye destek olmaya çalıştık. Tabi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz’ün imkanları kısıtlı olduğu için biz de, daha iyi imkanlardan yararlanıp olimpiyatlara ve uluslararası yarışmalara daha iyi hazırlanabilmesi adına Elazığ Belediyespor’a teklif ettik. Sporun içinden gelen Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları da bu teklifimizi çok olumlu karşıladı ve Aliye Demirbağ’ın transferine onay verdi. Demirbağ’ın bundan sonraki süreçte başarılarının Elazığ Belediyespor’da da artarak devam edeceğine, şehrimizi ve ülkemizi uluslararası arenada çok iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Spor yaşamında ve hayatında kendisine başarılar diliyorum. Sadece İl Müdürü olarak değil, ağabeyi olarak da her zaman kendisinin yanında olacağımı belirtmek istiyorum” dedi.

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