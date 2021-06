Eğitimcilerden gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

2021 Afet eğitim yılı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ilde oluşturulması istenen MEB Arama Kurtarma Birliği (AKUB), öğretmen ve memurdan oluşan 30 gönüllü, Elazığ’da bugün gerçekleştirdikleri son eğitimle göreve başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyenleri ile koordineli olarak Elazığ’da daha önceden gruplar halinde toplamda 30 gün boyunca eğitimler verildi. Verilen bu eğitimler neticesinde gönüllülük esasına dayalı öğretmen ve personelden oluşan 30 kişilik MEM Elazığ AKUB ekibi 32 saatlik arama kurtarma eğitimi aldı. Bugün İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk’ün de katılımıyla son olarak Elazığ depreminin merkez üssü olan Sivrice ilçesinde AFAD merkezinde enkazda aramakurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Afet ve acil durumlarda da etkin görev alacak AKUB ekipleri, ihtiyaç duyulduğu her anda AFAD ile koordineli olarak olay yerinde görevlendirileceği belirtildi.

Oluşturulan ekiple gönüllülerin olası doğal afetlerde etkin olarak sahada bulunabileceklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “ MEM AKUB

ekibimizi kurmuş olduk. Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma birimini, 25 artı 5 kişilik ekiple gönüllülük esasına dayalı olarak kurduk. Ülkemiz doğal afet konusunda özellikle bölgemizin deprem kuşağında deprem kuşağında olması ve bu depremi sıkça yaşamamız konusunda en son 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Sivrice olan bir deprem yaşadık. Bundan mütevellit bu ekibi kurma ihtiyacı duyduk. Ekibimiz her türlü doğal afetlerde ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde gerekirse yurtdışında hizmet edebilecek kapasitede AFAD eğitildi. Bugün burada kendileri tatbikat gerçekleştirdiler” dedi.

Verdikleri eğitimlerin son aşamasını da başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Arama Kurtarma Teknisyeni Grup Amiri Süleyman Polat, “Bugünkü programımızda başkanlığımızla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol nezdinde milli eğitim gönüllü öğretmenlerden oluşan AKUB’u yaklaşık bir aydır gerek görsel gerekse teknik olarak eğitim vermekteyiz. Bu eğitimin son aşaması da bugün enkazda yaralı çıkarma şekilleri ve enkazda nasıl çalışacağını makinalarla birlikte arkadaşlarımıza görmekteyiz” diye konuştu.

Doğal afetler konusunda eğitimlerini tamamladıklarını ve kendilerini geliştirerek sahada çalışacaklarını aktaran AKUB’da gönüllü Beden Eğitim Öğretmeni Erdinç Uzunoğlu, “Tatbikata geldik ve enkaz altında kalmış yaralıyı çalışıyoruz. Daha sonrasında yangın tatbikatımız oldu. Deprem anında milli eğitim müdürlüğü olarak 30 kişilik grup halinde arama kurtarma, enkaz kaldırma, deprem anında müdahalelerde bulunacağız. Gönüllüler olarak birlik kurduk. Bu birliğimizi eğitimlerde daha çok geliştirerek Türkiye’ni her yerine gidebilecek konuda olacağız” şeklinde konuştu.

Şahinkaya Ortaokulu’nda Matematik Öğretmeni olarak görev yapan gönüllülerden Sibel Kurşunatıcı ise aldıkları eğitimler neticesinde olası bir doğal afette sahada görev yapmak istediklerini kaydetti.

