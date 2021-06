AK Partili İnan: “AK Parti Gençlik Kolları Türkiye’nin en güçlü gençlik kollarıdır”

Türkiye’nin en güçlü gençlik kolları yapılanması olduklarını belirten AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, “Bugün Türkiye’nin her bir yanında teşkilatlanmış ve çalışmalarını hız kesmeden sürdüren bir gençlik kolları var. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023, 2053, 2071 vizyonu ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, programları kapsamında Elazığ’a geldi. Bir takım ziyaretlerden sonra İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’ne geçen İnan, burada gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Elazığ’daki gençlerle bir araya geldiklerini dile getiren İnan, “Elazığ’a kazandırılan çok güzel bir gençlik merkezinde genç arkadaşlarımızla sohbet ve muhabbet etmeye onların taleplerini ve temennilerini dinlemeye geldik. Elazığ gençliği için sabahtandır çok güzel istişare ve projelerde fikir jimnastiklerinde bulunduk. İnşallah önümüzdeki dönemde Elazığ gençlik kollarımız çok güzel çalışmalara ve Türkiye’ye örnek olacak projelere imza atmaya devam edeceklerdir” diye konuştu.

Türkiye’nin en güçlü gençlik kolları yapılanması olduklarını aktaran İnan, “Bugün Türkiye’nin her bir yanında teşkilatlanmış ve çalışmalarını hız kesmeden sürdüren bir gençlik kollarıdır. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023, 2053 ve 2071 vizyonu ile çalışmaya devam ediyoruz. Ziyaretimiz keyifli bir şekilde devam ediyor. Elazığlı hemşerilerimize tekrardan çok büyük geçmiş olsun diyorum. Hükümetimiz ilk andan itibaren yaraları sarmak için elinden geleni yaptı. Ben o zaman İzmir Gençlik Kolları Başkanıydım. Ardından biz büyük bir İzmir depremi yaşadık ama biz o zaman İzmir’de ki dayanışmamızı Elazığ’a taşımak için elimizden geleni yapmıştık. İzmir depreminde de Elazığlı kardeşlerimiz bizim yardımımıza yetişti ve kardeşlik yaptılar. Rabbim bizi bu tür felaketlerden her zaman muhafaza eylesin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.