Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları: "Gece gündüz durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz"

Şehri geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Kadim şehir Elazığ’ımızın sıkıntılarını bertaraf edebilmek adına gece gündüz durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yapımı devam eden projeleri incelemeye devam ediyor. Başkan Şerifoğulları bu kapsamda, yapımı devam eden Elazığ Belediyesi Dijital Kütüphanesi, Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projesi inşaat alanlarını gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Şehrin ilk dijital kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Elazığ Belediyesi Dijital Kütüphanesinde çalışmaların sona geldiğini aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Hemşehrilerimizin rahatlıkla kullanabileceği, zengin bir içeriğe sahip, engelli kardeşlerimizin erişimine uygun, modern dijital kütüphanemizde incelemelerde bulunduk. Dijital ortamda binlerce kitabın kitapseverlerle buluşacağı Elazığ Belediyesi Dijital Kütüphanesi, kısa süre içerisinde ziyaretçilerinin hizmetine sunulacak. Toplam 2 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz ve okuma salonlarının da yer aldığı kütüphanemiz, özellikle Fevzi Çakmak, Yıldız Bağları, Rızaiye ve İzzetpaşa mahallelerimizde ikamet eden gençlerimizin yeni buluşma noktası olacak" diye konuştu.

Şehri geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Şerifoğulları, "Kadim şehir Elazığ’ımızın sıkıntılarını bertaraf edebilmek adına gece gündüz durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizin çehresini değiştirecek projelerle aziz şehir Elazığ’ımızı geleceğe taşımakta kararlıyız. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projemizin ardından ikinci Kent Meydanı Projemizde de inşaat çalışmalarımız başladı. Ahmet Aytar Meydanı, Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Öğretmenevi Meydanı ve Cemiloğlu Parkı Yeşil Alan düzenleme çalışması ile tarihi Öğretmenevi ve yeni valilik binası arasında kalan alanı Cemiloğlu Parkını da kapsayacak şekilde kent meydanı olarak düzenliyoruz. 38 bin metrekare açık alan düzenleme çalışması gerçekleştireceğimiz proje kapsamında, şehrimizin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan otopark ihtiyacına çözüm oluşturmak adına toplamda 22 bin metrekare alana sahip iki katlı, toplam 900 araç kapasiteli yer altı otoparkı inşa edeceğiz. Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projemiz şehrin merkezine yepyeni bir kimlik kazandıracak" şeklinde konuştu.

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