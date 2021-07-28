Elazığ Belediyesinden Otizm Yaşam ve Spor Merkezi Projesi

İnsan odaklı hizmet anlayışıyla vatandaşların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik projeleri bir bir hayata geçiren Elazığ Belediyesi, Yaşam Otizm Vakfı işbirliğiyle Otizm Yaşam ve Spor Merkezi Projesine ilişkin çalışmaları başlattı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın vizyon projelerinden biri olan ve engelli bireylerin yaşam kalitelerine değer kazandıracak Engelsiz Yaşam Merkezi Projesine ilişkin çalışmalarda sona yaklaşılırken otizmli bireylere yönelik yepyeni bir yaşam merkezi oluşturulması için de çalışmalara başlandı. Sosyal belediyecilik alanında örnek bir proje olacak Otizm Yaşam ve Spor Merkezinde, otizmli bireyler ve ailelerinin yaşamlarına destek sağlanacak. Otizmli bireylerin eğitsel ve sportif faaliyetlerle sosyal yaşama aktif katılımlarını desteklemeyi hedefleyen proje doğrultusunda, bireylere rehabilitasyon hizmeti de sunulacak.



"Şehrimizi güzel hizmetlerle buluşturuyoruz"

Elazığ Belediyesi olarak gönül belediyeciliği ilkesiyle toplumun tüm kesimlerini kucaklayan projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimizi fiziki açıdan geleceğe hazırlarken, kültürel, sanatsal ve sosyal anlamda da insanımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak, yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelli bireylerin yaşamlarına yepyeni bir pencere açacak olan vizyon projelerimizden biri olan Engelsiz Yaşam Merkezimizin inşa çalışmalarını yüzde 80 oranında tamamladık. Eylül ayında inşasını tamamlayacağımız Engelsiz Yaşam Merkezimiz engelli bireylerin yaşam kalitesini artırarak sosyal yaşamda aktif olacakları bir yaşam alanı olacak. Bu projemize ilişkin çalışmalarımız devam ederken özel gereksinim duyan kardeşlerimize destek sağlayacak yeni bir projeyi daha başlatıyoruz. Yaşam Otizm Vakfı işbirliğiyle hayata geçireceğimiz Otizm Yaşam ve Spor Merkezi Projesi ile otizmli bireylere ve ailelerine önemli bir destek sağlamış olacağız, onların toplumsal yaşama daha fazla katılımlarını sağlayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi güzel hizmetlerle buluşturarak, hemşehrilerimizin yaşam kalitelerine değer kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi.

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