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Devlet desteği ile kendi işinin patronu oldu, 20 kişiye istihdam alanı oluşturdu

İHA

Devlet desteği ile kendi işinin patronu oldu, 20 kişiye istihdam alanı oluşturdu

Elazığ’da 11 yıl önce devlet desteği alarak ev yemekleri yapmaya başlayan kadın girişimci, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kına, düğün, sünnet, konser, doğum günü ve açılış organizasyonları üzerine bir işletme açtı. Aile ekonomisine büyük katkı sağlayan girişimci, şimdilerde ise 20 kişiye istihdam sağlıyor.
Elazığ’da yaşayan 1 çocuk annesi Vildan Özçelik (33), 11 yıl önce mikro krediden destek aldı. İlk etapta ev yemekleri yapan, sonrasında ise lokanta açıp işleten Özçelik, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kına, düğün, sünnet, konser, doğum günü ve açılış üzerine organizasyon dükkanı açtı. Elazığ’ın en eski organizatörlerinden bir olan Özçelik, yoğun bir tempoda çalışmaya başladı. Ev ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayan ve aynı zamanda yaklaşık 20 kişiye istihdam alanı oluşturan Özçelik, verilen destekle birçok kadının istedikleri noktaya gelebileceğini kaydetti.
Mikro kredi desteğiyle çalışma hayatına başlama serüvenini anlatan kadın girişimci Vildan Özçelik ''2010 yılında önce evde ev yemekleri yaparak başladık. Daha sonrasında lokantamızı açtık. Lokantayı 56 yıl işlettikten sonra bu işle tanıştım. Ev yemekleri yapmaya başladığım zaman mikro krediden destek almıştım. Şuanda büyük bir iş yerinin sahibiyim. Aracımı aldım, oğlumu büyüttüm. Yanımda yaklaşık 20 kişi çalışıyor. Kına, düğün, sünnet, açılış, konser ve doğum gibi organizasyonlar yapıyoruz'' dedi.

''Bir şeyi yapmak istedikten sonra gerisi geliyor''
Kendi işini kurmak isteyen kadınlara önerilerde bulunan Özçelik, "Sadece yeter ki başarmak istesinler. Ben hep buna inanırım. Bir şeyi yapmak istedikten sonra gerisi geliyor. Yeter ki yapmak istesinler. Mikro kredinin desteğiyle büyüdük, birazcık kendi sermayemiz de vardı. İlk önce 750 TL ile başladık. Daha sonra bu kat be kat arttı. Elazığ’da birçok organizasyonun yemeklerini yapıyorduk. Kürsü başı şeklinde şenlikler düzenliyorduk. Bir arkadaşımızın vesilesiyle bu işe başladım. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim. Daha sonrasında ufak ufak başlayalım derken, dükkan sahibi olduğumu fark ettim. Dükkanımız büyüttük ve malzememizi çoğalttık. Şu anda da belli bir seviyeye geldik. Yeter ki bir insan gerçekten başarmak istesin, inandıktan sonra her şeyi başarabiliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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