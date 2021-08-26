Elazığ'da yapımı süren deprem konutlarından hırsızlığa 2 tutuklama

Meteoroloji'den bir flaş uyarı daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, yapımı devam eden deprem konutlarında hırsızlık yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Sarılı köyünde inşaatı süren deprem konutlarında çalışma olmadığı sırada bir araca rastladı. Ekipler, hırsızlık şüphesiyle kontrol ettikleri araçta bazı malzemelerin olduğunu fark etti. Daha sonra arama yapan ekipler, S.D. (34) ile A.K (40) isimli 2 şüpheliyi inşaattaki malzemeleri sökerken yakaladı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada, 30 tuvalet musluğu, 11 çeşme bataryası, 7 su saati, 7 pislik tutucu ve 10 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-08-26 15:03:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.