Bisikletiyle kamyonun altında kalan Ali İmran, yaşamını yitirdi

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, bisikletiyle yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan Ali İmran Bulut (13), hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücü aranıyor.

Kaza, öğle saatlerinde Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HK 3038 plakalı kamyon, bisikleti ile yolun karşısına geçen Ali İmran Bulut'a çarptı. Kamyonun altında kalan Bulut, ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-08-29 16:15:21



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