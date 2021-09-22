Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ilk sözleri ‘İstemeden yaptım’ oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ilk sözleri ‘İstemeden yaptım’ oldu

İHA

Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ilk sözleri ‘İstemeden yaptım’ oldu

Elazığ’da Nisan ayında kız arkadaşını barakada öldüren zanlının ilk duruşması gerçekleşti. Duruşmada şahsın, ilk sözleri, "Bilerek bıçaklamadım. Çıkan arbede sonucunda bıçaklandı. Çok pişmanım" oldu.
Olay, 8 Nisan saat 16.30 civarlarında merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş bir arazi üzerinde bulunan barakada meydana geldi. İddiaya göre, cinayet şüphelisi Salih Yılmaz Coşkun, arkadaşlarını arayarak “sevgilimi öldürdüm” dedi. Bunun üzerine olay yerine giden şüphelinin arkadaşları 19 yaşındaki Bahar Bal olarak bilinen Emine Fulya Akçelebi’yi bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde buldu.
Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra ilk duruşmasına dün Elazığ Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde çıktı. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanık Ali Alpkılınç, duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Sanık ifadesinde, “Kasten öldürme düşüncem yoktu, bıçağı korkutmak için gösterdim çıkan arbede sonucunda ise bıçaklandı istemeden yaptım” dedi.

“Maktulün reşit olup olmadığını bilmiyordum”
Mahkemede ifadesi alınan Salih Yılmaz Coşkun, “Çok pişmanım istemeden yaptım. Sevgilimle buluştuk. Oturup alkol aldıktan sonra bana ben Samet’i seviyorum dedi. Kafası güzeldir diye bir şey demedim. 5 dakika geçtikten sonra bana farklı bir fotoğraf gösterdi ben bunu seviyorum sende nefis yok mu deyip suratıma tükürdükten sonra vurmaya başladı. Ben yere düştüm bıçağı gördüm korkutmak için gösterdim bana vurmaya çalışırken bıçağın bacağına girdiğini fark ettim. Saldırmaya devam ederken bıçak bu sefer de sol veya sağ yanına girdi ben bıçakla saldırmadım. Kasten öldürme düşüncem yoktu. Ben maktulün adını Bahar Bal olarak biliyordum. Öldükten sonra maktulün üzerindeki telefonu ve ayakkabılarını dağlık alana fırlattım. Ben maktulün reşit olup olmadığını bilmiyordum” dedi.

“Bir insan birini dağa ya tecavüz etmek ya da öldürmek için götürür”
Maktulün babası Adem Akçelebi, “Ben lokantada çalışırken kızımı arayıp neredesin diye sordum. O da bana eve gidiyorum dedi. Eve gidip nenesi ve kardeşine aç mısınız diyor onlar yok deyince markete gidiyorum sigara alıp geleceğim demiş. O sırada kızımı kandırıp götürüyor. Nasıl kandırdıysa artık alkol ve uyuşturucu verip yararlanıyor. Kızım bağırınca da ses duyulmasın diye bıçaklayıp gömmeye karar veriyor. O esnada oradan polis ve ambulansın geçmesi üzerine korkup kaçıyor. Benim kızım uyuşturucu kullanmıyordu. Bir insan birini dağa ya tecavüz etmek ya da öldürmek için götürür. Bıçakladıktan sonra ayakkabıları ve telefonunu kaçmasın diye almış olabilir” ifadelerini kullandı.

“Ağlayarak kızı öldürdüm dedi”
Olayın tanıklarından Veysi T., “Emre arkadaşımız Salih’i aradı Salih’te olay yerini tarif ettikten sonra ön taraftan değil arka taraftan gelin dedi. Arka taraftan yanına gittik. Ağlayarak kızı öldürdüm dedi. Niye öldürdün dedik öldürmemesi gereken bir şey söyledi dedi. Ambulansı arayalım dedik kendisi yok dedi. Biz arabaya doğru koşmaya başladık Salih arkamızdan bağırarak gitmeyin diyordu. Arabaya bindik hemen ambulansı arayıp karakola gittik” diye konuştu.

“Sanık Salih olayı kimseye söylemeyin kızı gömeceğim dedi”
Bir diğer tanık Emre B. ise, “Salih ağlayarak kızı öldürdüm dedi. Neden diye sorduk söylememesi gereken bir şey söyledi dedi. Polisi arayalım dedik kendisi yok dedi. Bağ evine giderken Salih aradı yanında kim var diye sordu ardından tamam gelin çay içelim dedi. Olayı gördükten sonra sanık Salih olayı kimseye söylemeyin kızı gömeceğim” dedi.

“Öldürdüğü çocuğu gömmek için bir eylem içerisine girmiştir”
Bu yıl Nisan ayında Aksaray Mahallesinde gerçekleştirilen 17 yaşındaki bir kızımın cinayet dosyasında mahkeme huzurunda olduklarını aktaran maktul avukatı İbrahim Gök, “Küçük yaşta çocuğu öldürme eylemi nedeniyle şahıs hakkında gerekli yargılamanın birinci celsesi yapıldı. Burada samimiyetle konuşmak lazım bu olay spontane gelişmiş bir olay değildir. Kurguya dayalı bir olaydır. Sanık, çocuğu kandırmak suretiyle olay mahalline götürmüştür ve orada alkol ve uyuşturucu vermek suretiyle çocuğun kendisine karşı direnmeyeceği bir ortam oluşturmuş ve arkasından da ne yazık çocuğa tecavüz etmek suretiyle çocuğu öldürmüştür. Hatta tanıkların beyanlarıyla da müşahede ettik öldürdüğü çocuğu gömmek için bir eylem içerisine girmiştir ancak daha sonra panikleyerek olay mahallinden kaçmıştır. Bu eylem kadın cinayeti olarak değerlendirilse de bu olayın arka planında yatan husus açıkça bir katilin bir çocuğa hunharca kast etmesi ve onu öldürmesidir. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu sanığın en üst düzeyde ceza alması için mücadele edeceğiz. Sanık ne yapsa da ne etse de bu suçu işlediği sabittir. Türk adaleti bu sanığa hak ettiği cezayı verecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dini nikahlı eşini vurup olay yerinden kaçtı, yakalanınca ‘yanlışlıkla vurdum’ dedi
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini vurup olay yerinden kaçtı, ...
Arıcak Kaymakamı Şan şehit yakınları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Arıcak Kaymakamı Şan şehit yakınları ile bir araya ...
Elazığ’da araç domuz sürüsüne çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da araç domuz sürüsüne çarptı: 2 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığspor’da 2. Cafer Aydın dönemi
YEREL HABERLER Elazığspor’da 2. Cafer Aydın dönemi
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
Rektör Göktaş, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Rektör Göktaş, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi ...
Elazığ’da akıllı ulaşım dönemi başladı
YEREL HABERLER Elazığ’da akıllı ulaşım dönemi başladı
Fırat Üniversitesi Koşusu’nu Yutangirdap kazandı
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi Koşusu’nu Yutangirdap kazandı
Elazığspor’da teknik sorumlu Kamaç’la yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Elazığspor’da teknik sorumlu Kamaç’la yollar ayrıldı
2 buçuk yıldır boşanma davası süren baba, çocuklarını icra yoluyla görebiliyor
YEREL HABERLER 2 buçuk yıldır boşanma davası süren baba, çocuklarını ...
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev değişimi
YEREL HABERLER Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev ...
Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
Elazığ’da inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elazığ’da inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını ...
Artırılmış gerçeklik GoArt Metaverse uygulaması Teknofest’te sergilenecek
YEREL HABERLER Artırılmış gerçeklik GoArt Metaverse uygulaması ...
Elazığ'da vatandaşlar korona virüs tedbirlerini unuttu, maskeler çene altına indi
YEREL HABERLER Elazığ'da vatandaşlar korona virüs tedbirlerini ...
Elazığ'da hırsızlar fena faka bastı: Çaldıkları kapıyı, polisi görünce bırakıp kaçmaya çalıştılar Elazığ’da bir binaya giren hırsızlar, çaldıkları demir kapıyı hiçbir şey olmamış gibi sırtlayıp götürmeye çalıştı Polisi gören hırsızlar, ellerindeki demir kapıyı kaldırıma bırakarak kaçmaya çalıştı Zanlılar, polisin kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da hırsızlar fena faka bastı: Çaldıkları ...
Elazığ’da gülümseten ceviz silkeleme anlatımı
YEREL HABERLER Elazığ’da gülümseten ceviz silkeleme anlatımı
Elazığ’da kaçak bıldırcın avına 8 bin 220 lira ceza
YEREL HABERLER Elazığ’da kaçak bıldırcın avına 8 bin 220 lira ceza
Dini nikahlı eşini vurup olay yerinden kaçtı
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini vurup olay yerinden kaçtı
Elazığspor’dan, Vali Yırık’a ziyaret
YEREL HABERLER Elazığspor’dan, Vali Yırık’a ziyaret
Çobanlık yaparken hukuk fakültesini kazandı, şimdi savcılık sınavına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çobanlık yaparken hukuk fakültesini kazandı, şimdi ...
Elazığ Karakoçan ilk kez yenildi
YEREL HABERLER Elazığ Karakoçan ilk kez yenildi
Elazığ İl Özel İdare’den 3 transfer daha
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare’den 3 transfer daha

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.