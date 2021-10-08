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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da yasa dışı avcılık yapan 6 kişiye ceza kesildi

İHA

Elazığ’da yasa dışı avcılık yapan 6 kişiye ceza kesildi

Elazığ’da yasa dışı avcılık yapan 6 kişi hakkında idari işlem başlatılırken, bıldırcın sesi çıkaran 2 adet cihaza ve 100 metrelik ağa el konuldu.
Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, avlaklarda kaçak avlanmanın önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin izlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin il ve ilçe genelinde yaptığı denetimlerde 4915 sayılı kara avcılığı kanununa aykırı olarak avcılık yapan 6 şahsa idari işlemler başlattı. Aynı zamanda bıldırcın sesi çıkaran 2 adet cihaza ve avcılıkta kullanılması yasak olan faili meçhul 100 metrelik ağa el konuldu.
Av koruma ve kontroller çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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