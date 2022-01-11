Kitap dostu başkanın en ücra ilçelere kitap desteği devam ediyor

Son yılların en güzel sosyal sorumluluk projelerine imza atan Elazığ’ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı Bingöl Sancak ve Elazığ Karakoçan’daki okulları unutmadı.

Yazıkonak Belediyesi ve Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen kitap kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Yazıkonak Belediye Başkanı Çadırcı, bu kapsamda Elazığ başta olmak üzere birçok il ve ilçeye makam aracıyla kitap taşıyarak öğrencilere umut oldu. Bingöl Sancak Çok Programlı Anadolu Lisesini Sancak Belediye Başkanı Nusret Koçin ile beraber ziyaret eden Başkan Çadırcı, okul müdürü Suphi İşlek’e kitapları teslim etti.

Başkan Çadırcı, daha sonra Elazığ Karakoçan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine kitap ulaştırdı. Başkan Çadırcı, belde belediyesi olarak böyle sosyal sorumluluk projesine imza attıkları için çok mutlu olduklarını belirterek kırsal kesimlerde kitap olan öğrencilerin gözlerindeki mutluluğa şahit olmanın tarifsiz bir güzellik olduğunu ifade etti. Başkan Çadırcı, “Belediye olarak kitap çalışması ile birçok kurum kuruluşu harekete geçirmeye de vesile olduk. Kitabın okunduğu toplumda gelecek umut vericidir. Biz bu umuda küçük de olsa bir ışık olduk. Bu kampanyada birçok dostumuzun bizlere destekleri oldu. Herkese teşekkür ederiz” dedi.

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