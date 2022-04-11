Elazığ dere ıslah çalışmaları sürüyor

Elazığ’da süren çalışmalar çerçevesinde Sivrice ilçesi Mollaali köyü deresi ıslah edildi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü kent genelinde dereleri ıslahı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Sivrice Mollaali Köyü'nden geçen Mollaali Deresi'nde ıslah çalışmaları yapıldı. Çalışmalar ile 3 bin 600 metre uzunluğundaki dere yatağında yaklaşık 160 bin metreküp kazı yapılarak, çıkan malzeme ile üst platformunda 7 metre servis yolu olacak şekilde 7 bin 200 metre uzunluğunda sedde yapıldı. Bu sayede dere yatağındaki rüsubat, ağaç ve benzeri maddeden temizlenerek yapılan ıslah çalışması neticesinde, ihtimal bir taşkın riski azaltılmış ve sedde üzerine servis yolu yapılması suretiyle acil durumlarda dere yatağının her noktasına ulaşım imkanı sağlandı.

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