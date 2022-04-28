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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da kaçak avcılara operasyon

İHA

Elazığ’da kaçak avcılara operasyon

Elazığ’da su ürünleri av yasağı nedeniyle yapılan denetim çok sayıda olta ele geçirilirken, oltaya takılan balıklar ise kurtarılarak tekrar suya bırakıldı.
Elazığ’da su ürünleri av yasağı nedeniyle Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri kaçak balık avcılığını önlemeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Keban Baraj Gölü 16. Avlak sahasında çok sayıda amatör avcının oltayla avcılık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Olay yerine operasyon düzenleyen ekipleri gören kaçak avcılar olay yerinden kaçtı. Olay yerinde avcılıkta kullanılan av araçları ve oltalar ele geçirildi. Ayrıca kaçak olarak suya atılan oltalara takılan 4 sazan balığı ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı.
Ekiplerin kaçak avcılığı önlemeye yönelik denetimleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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