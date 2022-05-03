Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duşakabin konuşmasıyla gündeme gelen Elazığlı depremzede Güllü Deniz: “Konuşmalarımız başka yere çekildi’’ Duşakabin diyaloğunun ardından depremzede Deniz, Başkan Şerifoğulları ile bir araya geldi Konuşmalarının yanlış yöne çekildiğini belirten Deniz, Başkan Şerifoğulları’ndan helallik istedi ‘’Ben zaten sadece sizinle sohbet ettim ve sizden ne kadar memnun olduğumu işinizin başında olduğunuzu her şeyi anlattım ama oraları çekmediler’’ ‘’ Vicdanım o kadar rahatsızdı ki size sosyal medyadan ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım’’

İHA

Duşakabin konuşmasıyla gündeme gelen Elazığlı depremzede Güllü Deniz: “Konuşmalarımız başka yere çekildi’’ Duşakabin diyaloğunun ardından depremzede Deniz, Başkan Şerifoğulları ile bir araya geldi Konuşmalarının yanlış yöne çekildiğini belirten Deniz, Başkan Şerifoğulları’ndan helallik istedi ‘’Ben zaten sadece sizinle sohbet ettim ve sizden ne kadar memnun olduğumu işinizin başında olduğunuzu her şeyi anlattım ama oraları çekmediler’’ ‘’ Vicdanım o kadar rahatsızdı ki size sosyal medyadan ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım’’

Elazığ’da geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakan Süleyman Soylu ile Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ziyareti sırasında Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’yla yaşadığı konuşma başka yöne çekilen depremzede Güllü Deniz, bayram ziyaretinde Şerifoğulları ile bir araya geldi. Depremzede Deniz, ‘’Konuşmalarımız başka yere çekildi, tamamı verilmedi, biz sizden razıyız’’ dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6.8’lik depremin ardından yapılan TOKİ konutlarını incelemek üzere geçtiğimiz gün kente gelmişti. TOKİ konutlarını ziyaretlerinde depremzede vatandaşın Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na duşakabinin küçük olduğunu söylemiş ikili arasında diyalog yaşanmıştı. Depremzede kadın, bazı basın yayın organlarında sözlerinin çarpıtıldığını görmesinin ardından Başkan Şerifoğulları’nın bayramlaşma törenine katılmaya karar verdi.

‘’Konuşmamın başını ve sonunu kesip istedikleri gibi vermişler’’
Bayramlaşma esnasında Başkan Şerifoğulları’nın yanına gelen Güllü Deniz, kendisi ile sohbet edip o gün yaşananlardan dolayı yaşadığı üzüntüyü aktardı. Kendilerinin oradaki konuşmasının başı ve sonunu keserek sözlerin çarpıtılıp yayına verildiğini ifade eden Güllü Deniz, ‘’İstedikleri gibi vermişler biz sizden razıyız başkanım. Solcu gruplar o konuşmamızı kendi istedikleri yere çektiler’’ diye konuştu.
Bayramlaşmak için facebooktan Başkan Şerifoğulları’nı aradığını fakat ulaşamadığını belirten Deniz, "Başkanım önceki konuşmaları göstermiyorlar. Sizden çok memnun olduğumuzu söyledik. İşlerinizin başında olduğunuzu söyledik ama onları göstermediler. Gerçekten çok özür dilerim, o anı başka yere çekmişler başkanım. Ne olursa olsun arkanızdayız, her sorumuza cevap verdiniz güler yüzle konuştunuz. Hatta yaptığınız işlerden dolayı sizlere teşekkür ettik. Öyle olsaydı bizde size tepki verirdik, sizleri seviyoruz. Gerçekten kusura bakmayın, konuşmalar başka yere çekildi. Ben zaten sadece sizinle sohbet ettim ve sizden ne kadar memnun olduğumu işinizin başında olduğunuzu her şeyi anlattım, ama oraları çekmediler. O konuda gerçekten çok üzüldüm. Vicdanım o kadar rahatsızdı ki size sosyal medyadan ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Biz sizden memnunuz, şimdiye kadar gelen en iyi başkansınız. Sosyal medyada sizlere çok yüklenildi. Diğer sohbetleri çekmediler keşke diğer sohbetleri çekselerdi. Başarılarınız işlerinizi sohbetinizi keşke çekselerdi. Eğer zaten öyle bir şey olsaydı ben buraya gelmezdim buraya kendim geldim. Biz sizden çok memnunuz başarılarınızın devamını diliyoruz’’ şeklinde konuştu.

‘’PKK yandaşlı grupla durumu farklı yöne çektiler’’
Konuşmalarının samimi bir ortamda geçtiğini aktaran Başkan Şerifoğulları da ‘’Samimi bir ortamda sizinle konuşuyoruz siz orada diyorsunuz biz sizi çok seviyoruz. Sizin bir suçunuz yok ki, orada samimi bir ortamda muhabbet ediyoruz. Sizlik bir şey yok orada da dediğimiz gibi çok samimi bir ortamda sizinle konuşuyorduk. Maalesef sol marjinal gruplar, PKK yandaşlı grupların hepsi durumu farklı yöne çektiler. Sanki sizinle bir tartışma ortamındaymışız, hor görme gibi gösterdiler. Bizim yapımız zaten öyle bir yapı değil. Oradaki o muhabbetin öncesi ve sonrasını sadece sizler bilirsiniz. Onlar zaten öncesini sonrasını çekmişlerdir ama yayınlamadılar. Keserek kırparak yayınladılar. Sadece cımbızla çekip gülerek konuştuğumuz bir şeyi farklı bir yere nasıl çektiler onu da anlayamadık. Üzülmeyin biz ne dediğimizi çok iyi biliyoruz. Yüklenen kesimi biliyorsunuz zaten. Çok sağ olun’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ’da ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı
Uzm. Doç. Dr. Balıbey, “Sosyal iletişim, yapılan araştırmalarda uzun ömürlü olmada en önemli faktör olarak bulunmuştur”
YEREL HABERLER Uzm. Doç. Dr. Balıbey, “Sosyal iletişim, yapılan ...
Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun telef oldu
Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı
Evinde uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı
Elazığ’da hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı
Elazığ’da emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz ...
Elazığ’da bayramın ilk gününde asayiş uygulaması gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da bayramın ilk gününde asayiş uygulaması ...
Koruma altındaki dağ keçileri Harput’ta görüntülendi
YEREL HABERLER Koruma altındaki dağ keçileri Harput’ta görüntülendi
Elazığ'da av koruma ve kontrol faaliyetleri sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da av koruma ve kontrol faaliyetleri sürüyor
Diyetisyen Uç'tan Ramazan sonrası sağlıklı beslenme önerileri Diyetisyen Gülben Uç: "Güzel bir meyve tabağı hazırlayarak misafirlerinize antioksidan, mineral ve vitamin açısından zengin besinler ikram etmiş olursunuz. Böylelikle hem siz hem onlar rahat eder" "Ağır besinler tüketmek rehavet çökmesi ve halsizliğe neden olabilir"
YEREL HABERLER Diyetisyen Uç'tan Ramazan sonrası sağlıklı beslenme ...
Depremin merkez üssü Sivrice’de vatandaşlar çifte bayram yaşıyor Göl manzaralı konutlarına kavuşan depremzedeler çifte bayram yaşıyor
YEREL HABERLER Depremin merkez üssü Sivrice’de vatandaşlar çifte ...
Elazığ’da bayram namazında camiler doldu
YEREL HABERLER Elazığ’da bayram namazında camiler doldu
Elazığ’da hafif ticari araç şarampole uçtu: 8 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da hafif ticari araç şarampole uçtu: 8 yaralı
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 3 - Kuşadasıspor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 3 - Kuşadasıspor: ...
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Elazığ Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu
Ayağından vuruldu, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor yaptı
YEREL HABERLER Ayağından vuruldu, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen ...
Elazığ'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Elazığ'da bayram öncesi drone destekli trafik ...
Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
Tedavisi tamamlanan akbaba, doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan akbaba, doğaya bırakıldı
Elazığ'da kayısıyı dolu vurdu
YEREL HABERLER Elazığ'da kayısıyı dolu vurdu
Elazığ'daki 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada 2 şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Elazığ'daki 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.