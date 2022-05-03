Elazığ’da geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakan Süleyman Soylu ile Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ziyareti sırasında Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’yla yaşadığı konuşma başka yöne çekilen depremzede Güllü Deniz, bayram ziyaretinde Şerifoğulları ile bir araya geldi. Depremzede Deniz, ‘’Konuşmalarımız başka yere çekildi, tamamı verilmedi, biz sizden razıyız’’ dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6.8’lik depremin ardından yapılan TOKİ konutlarını incelemek üzere geçtiğimiz gün kente gelmişti. TOKİ konutlarını ziyaretlerinde depremzede vatandaşın Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na duşakabinin küçük olduğunu söylemiş ikili arasında diyalog yaşanmıştı. Depremzede kadın, bazı basın yayın organlarında sözlerinin çarpıtıldığını görmesinin ardından Başkan Şerifoğulları’nın bayramlaşma törenine katılmaya karar verdi.



‘’Konuşmamın başını ve sonunu kesip istedikleri gibi vermişler’’

Bayramlaşma esnasında Başkan Şerifoğulları’nın yanına gelen Güllü Deniz, kendisi ile sohbet edip o gün yaşananlardan dolayı yaşadığı üzüntüyü aktardı. Kendilerinin oradaki konuşmasının başı ve sonunu keserek sözlerin çarpıtılıp yayına verildiğini ifade eden Güllü Deniz, ‘’İstedikleri gibi vermişler biz sizden razıyız başkanım. Solcu gruplar o konuşmamızı kendi istedikleri yere çektiler’’ diye konuştu.

Bayramlaşmak için facebooktan Başkan Şerifoğulları’nı aradığını fakat ulaşamadığını belirten Deniz, "Başkanım önceki konuşmaları göstermiyorlar. Sizden çok memnun olduğumuzu söyledik. İşlerinizin başında olduğunuzu söyledik ama onları göstermediler. Gerçekten çok özür dilerim, o anı başka yere çekmişler başkanım. Ne olursa olsun arkanızdayız, her sorumuza cevap verdiniz güler yüzle konuştunuz. Hatta yaptığınız işlerden dolayı sizlere teşekkür ettik. Öyle olsaydı bizde size tepki verirdik, sizleri seviyoruz. Gerçekten kusura bakmayın, konuşmalar başka yere çekildi. Ben zaten sadece sizinle sohbet ettim ve sizden ne kadar memnun olduğumu işinizin başında olduğunuzu her şeyi anlattım, ama oraları çekmediler. O konuda gerçekten çok üzüldüm. Vicdanım o kadar rahatsızdı ki size sosyal medyadan ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Biz sizden memnunuz, şimdiye kadar gelen en iyi başkansınız. Sosyal medyada sizlere çok yüklenildi. Diğer sohbetleri çekmediler keşke diğer sohbetleri çekselerdi. Başarılarınız işlerinizi sohbetinizi keşke çekselerdi. Eğer zaten öyle bir şey olsaydı ben buraya gelmezdim buraya kendim geldim. Biz sizden çok memnunuz başarılarınızın devamını diliyoruz’’ şeklinde konuştu.



‘’PKK yandaşlı grupla durumu farklı yöne çektiler’’

Konuşmalarının samimi bir ortamda geçtiğini aktaran Başkan Şerifoğulları da ‘’Samimi bir ortamda sizinle konuşuyoruz siz orada diyorsunuz biz sizi çok seviyoruz. Sizin bir suçunuz yok ki, orada samimi bir ortamda muhabbet ediyoruz. Sizlik bir şey yok orada da dediğimiz gibi çok samimi bir ortamda sizinle konuşuyorduk. Maalesef sol marjinal gruplar, PKK yandaşlı grupların hepsi durumu farklı yöne çektiler. Sanki sizinle bir tartışma ortamındaymışız, hor görme gibi gösterdiler. Bizim yapımız zaten öyle bir yapı değil. Oradaki o muhabbetin öncesi ve sonrasını sadece sizler bilirsiniz. Onlar zaten öncesini sonrasını çekmişlerdir ama yayınlamadılar. Keserek kırparak yayınladılar. Sadece cımbızla çekip gülerek konuştuğumuz bir şeyi farklı bir yere nasıl çektiler onu da anlayamadık. Üzülmeyin biz ne dediğimizi çok iyi biliyoruz. Yüklenen kesimi biliyorsunuz zaten. Çok sağ olun’’ ifadelerini kullandı.

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