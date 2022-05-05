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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhteşem doğasıyla cezbeden Sivrice, misafirlerini bekliyor

İHA

Muhteşem doğasıyla cezbeden Sivrice, misafirlerini bekliyor

Elazığ’da doğal güzelliği ve zengin florasıyla dikkat çeken Sivrice ilçesi, baharla birlikte renk cümbüşüne büründü. Hazar Gölü'nün yanında, Hazar Baba Dağı'nın eteğinde yer alan şirin ilçe Sivrice, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.
Üç tarafı baraj ve göl sularıyla çevrili Elazığ’da baharla birlikte doğa canlanarak izlemesi keyif veren muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Sivrice ilçesi de güzel bir görüntüye kavuştu. Çevresinde dinlenme tesisleri, yazlık ve tatil siteleri ile kamp alanları bulunan tektonik Hazar Gölü'nün yanında, Hazar Baba Dağı'nın eteğinde yer alan Türkiye’nin en şirin ilçelerinden biri olan Sivrice’de ilkbaharla farklı güzellikler ortaya çıktı. Kışın kayak merkeziyle, yazın sahilleriyle Akdeniz ve Ege'yi aratmayan ilçe zengin florası ile dikkat çekiyor. Hazar gölü içerisinde bulunan ve dalış turizmi için ön plana çıkan Batık Şehri ve ortasında bulundurduğu tavşan ve martı adası ile ön plana çıkan sevimli ilçe Sivrice, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamayı bekliyor.
Sivrice ilçesinin Elazığ’ın en gözde turizm beldelerinden bir tanesi olduğunu belirten Kaymakam Yunus Emre Vural, “Burası Hazar Baba Dağının eteğine Hazar Gölü’nün kıyısında gerçekten eşsiz bir doğaya eşsiz bir güzelliğe sahip bir ilçe. Kış aylarında Hazar Baba Dağı’mızda kayak aktivitesi sıklıkla yapılmakta. Bu kış da yoğun kar yağışı aldık. Verimli bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Şehir içerisinden ve çevre illerden birçok vatandaşımızı burada ağırladık aileleriyle ve çocuklarıyla beraber çok keyifli vakit geçirdiler” dedi.
Sivrice’nin baharla birlikte farklı bir atmosfere büründüğünü aktaran Kaymakam Vural, “Şu an bahar mevsiminde dalış yapmaya başladılar. Hazar Baba Dağı’ndan yamaç paraşütü yapmaya başladılar. Doğa yürüyüşü, trekking yapmak isteyen vatandaşlarımız Hazar Baba Dağı’nı ve etrafını tercih etmekteler. Yavaş yavaş hareketlenmeye başladık. Yazın burası Antalya sahillerini aratmıyor. Sivrice ilçesi cıvıl cıvıl bir hale bürünüyor. On binlerce vatandaşımızı burada ağırlamayı düşünüyoruz. Vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Burada kamp yapmak isteyen, yüzmek isteyen, dalış yapmak isteyenler var. Batık kentimiz var. Tavşan adası ya da martı adası diye geçen onun hemen yanında bir batık kentimiz var. Ormanlık alanlarımız mevcut. Yine kamp yapmak için özellikle piknik yapmak isteyen ailelerimiz vatandaşlarımız için çok güzel imkanlar sunuyor. Kısacası herkesi Sivrice’ye bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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