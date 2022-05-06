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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 110 şüpheli yakalandı

İHA

Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 110 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 110 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 18'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 6 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.
Denetimler esnasında ise 11 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 80 adet fişek, 1 adet tüfek, 5 gram metamfetamin maddesi, 42 adet uyarıcı hap ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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