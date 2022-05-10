Keban’da 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan Musa Coşkun Ortaokulunda 4006TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

Musa Coşkun Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Hasan Akbulut, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Kaymakam Akbulut, burada öğrencilerle sohbet ederek hayallerindeki meslekleri sordu. Projelerini sergileyen öğrenciler kendilerine destek olan Kaymakam Akbulut ve okul yönetimine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.