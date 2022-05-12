388 yıllık Hoca Hasan Hamamı'nda restorasyon çalışmaları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

388 yıllık Hoca Hasan Hamamı'nda restorasyon çalışmaları başladı

İHA

388 yıllık Hoca Hasan Hamamı'nda restorasyon çalışmaları başladı

Elazığ’da 388 yıllık Hoca Hasan Hamamı'nın restorasyon çalışmaları, bahar mevsiminin gelmesiyle yeniden başladı. Yaz aylarında bitecek olan eser "Hamam Müzesi" olarak turizme kazandırılacak.
Elazığ Belediyesi, Harput’un tarihi ve kültürel birikimiyle bir yaşam merkezi olması hedefi doğrultusunda tarihi eserlere yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) birimi tarafından tarihi yapılara yönelik başlatılan restorasyon çalışmaları bahar aylarının gelmesiyle birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda restorasyon kazı çalışmalarına başlanılan Osmanlı mimarisine uygun olarak 16321634 yıllarında inşa edilen Hoca Hasan Hamamı, Harput’un girişinde yüksek ve görkemli kubbesiyle yer alıyor. Mimari özellikleriyle dikkat çeken tarihi Hoca Hasan Hamamı, özgün kullanımına uygun olarak restore edilerek geleceğe taşınacak. KUDEB birimi tarafından büyük oranda yıkılmış olan tarihi yapıya yönelik restorasyon çalışmaları neticesinde kazı, temizlik ve sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından restorasyon çalışmaları da sona yaklaşıldı. Hoca Hasan Hamamı 3 aylık bir restorasyon çalışmasının ardından tamamlanarak Hamam Müzesi olarak turizme kazandırılacak.

"Restorasyon çalışmalarımız kaldığı yerden devam ediyor"
Harput Mahallesi'nde bulunan Hoca Hasan Hamamı'nda olduklarını belirten Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Bünyesinde İnşaat Mühendisi Bünyamin Canpolat, "Hoca Hasan Hamamı'nın bir kitabesi bulunmamaktadır. Kitabesi bulunmadığından dolayı da kesin bir yapım tarihi bilinmemektedir fakat Harput’un şeriye defterlerinde yapım tarihiyle ilgili bilgiler verilmektedir. O bilgiler de bin 600’lü yıllara 4. Murat dönemlerine gelmektedir. 2021 yılında ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalanan Hoca Hasan Hamamı'nın restorasyon şantiyesi kaldığı yerden devam ediyor. Malum kış şartlarından dolayı 2 aylık bir ara vermek zorunda kalmıştık bugünlerde bahar havalarının geri gelmesiyle birlikte de restorasyon çalışmalarımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. 2022 Ağustos ayı itibariyle de restorasyon çalışmaları tamamlanıp halkımızın hizmetine açılacaktır. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğullarına da katkılarıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Harput’un kalıcı listeye geçebilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoca Hasan Hamamı restorasyon çalışmaları neticesinde Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan onaylı olan röle ve restorasyon projelerine mutabık kalınarak çalışmalar devam ediyor. Şu anda yapımızın sıcaklık ve soğukluk kısımları dediğimiz yerlerin kemer, kubbe, tonoz ve döşeme işleri yapılıyor” dedi.

"Bu muhteşem yapıyı Elazığ’a ve Harput’a kazandıracağız"
Tarihin gün yüzüne çıktığı için Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarına teşekkür eden Harput Mahalle muhtarı Zülküf Demirpolat ise "Hoca Hasan Hamamı yıkık ve harabe bir durumdaydı ama belediye başkanımız tarihi gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Hamamda kazı olayları bitti, restorasyon çalışmaları devam ediyor. Hamamın alt tarafında bir seyir terası yapılacak. Bu anlamda da vatandaşlarımız restorasyonu yapılan hamamın açılmasını dört gözle bekliyor. 34 ay içerisinde hamamın teslimi yapılması bekleniyor. Pandemi ve kış ayının uzamasından dolayı biraz uzadı. Restorasyon çalışmalarından dolayı çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz ama zahmetsiz rahmet olmuyor. Biraz zahmeti çekeceğiz ama rahmete ve güzelliğe az kaldı. Bu muhteşem yapıyı Elazığ’a ve Harput’a kazandıracağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma, öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi
YEREL HABERLER Jandarma, öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi
Ukrayna'dan Elazığ'a getirilen Ahıska Türkleri mutlu (2)
YEREL HABERLER Ukrayna'dan Elazığ'a getirilen Ahıska Türkleri mutlu ...
Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin ikinci kafilesi de Elazığ’a geldi
YEREL HABERLER Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin ikinci ...
Ukrayna'dan Elazığ'a getirilen Ahıska Türkleri mutlu
YEREL HABERLER Ukrayna'dan Elazığ'a getirilen Ahıska Türkleri mutlu
Ukrayna’dan tahliye eden Ahıska Türkleri: "Türkiye ve bayrağımız için canımızı vermeye hazırız"
YEREL HABERLER Ukrayna’dan tahliye eden Ahıska Türkleri: "Türkiye ve ...
Fırat Üniversitesi voleybolda Süper Lig'e çıktı
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi voleybolda Süper Lig'e çıktı
Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Projesinde sona doğru
YEREL HABERLER Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Projesinde sona ...
Elazığ’da Kent-Köy Pazarı’nın yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da Kent-Köy Pazarı’nın yapım çalışmaları ...
Elazığ’da ‘Engelsiz Uçurtma Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘Engelsiz Uçurtma Şenliği’ renkli ...
Elazığ’da Kanatlı Barajı tam doluluğa ulaştı
YEREL HABERLER Elazığ’da Kanatlı Barajı tam doluluğa ulaştı
Zeki Korkmaz İstanbul’da ameliyat oldu
YEREL HABERLER Zeki Korkmaz İstanbul’da ameliyat oldu
Elazığ’da Gençlik Kampı başvuruları başladı
YEREL HABERLER Elazığ’da Gençlik Kampı başvuruları başladı
Elazığ depreminin simge ismi Yüsra’nın eğitim masrafları karşılanacak
YEREL HABERLER Elazığ depreminin simge ismi Yüsra’nın eğitim ...
Düğün sezonu başladı, Elazığ’da kuyumcular vatandaşları sahte altına karşı uyardı
YEREL HABERLER Düğün sezonu başladı, Elazığ’da kuyumcular ...
Ukrayna´dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ´a getirildi
YEREL HABERLER Ukrayna´dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ´a ...
Ukrayna’dan tahliye eden Ahıska Türkleri Elazığ’a getirildi
YEREL HABERLER Ukrayna’dan tahliye eden Ahıska Türkleri Elazığ’a ...
18 ilde 12 milyon yavru sazan suyla buluştu
YEREL HABERLER 18 ilde 12 milyon yavru sazan suyla buluştu
Dalmış Beauty, dudak dolgusunda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı
YEREL HABERLER Dalmış Beauty, dudak dolgusunda dikkat edilmesi ...
Elazığ, yeşil bir yaz mevsimine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Elazığ, yeşil bir yaz mevsimine hazırlanıyor
Başkan Şerifoğulları: “Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları: “Bisiklet kullanımının ...
Keban’da 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı
YEREL HABERLER Keban’da 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Elazığspor’da Mali Genel Kurul, 30 Mayıs’ta
YEREL HABERLER Elazığspor’da Mali Genel Kurul, 30 Mayıs’ta
Elazığ Gençlik Merkezi'ne tenis kortu
YEREL HABERLER Elazığ Gençlik Merkezi'ne tenis kortu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.