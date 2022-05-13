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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da aile hekimlerine yönelik hizmet içi eğitim programı sürüyor

İHA

Elazığ’da aile hekimlerine yönelik hizmet içi eğitim programı sürüyor

Elazığ'da devam eden Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde aile hekimlerine eğitim verildi.
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan Hizmet İçi Eğitim Programı sürüyor. Bu çerçevede il genelinde görev yapan aile hekimlerine yönelik eğitim düzenlendi. Aile hekimliği hizmetlerinin aksatılmaması dikkate alınarak 5 grup halinde düzenlenen eğitim sırasında katılımcılara akılcı ilaç kullanımı, kronik hastalıkların takibi, kanser taramaları, bulaşıcı hastalıklar ve yenidoğan taramaları hakkında çeşitli bilgiler verildi.

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