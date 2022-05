DATÜB Genel Sekreteri Uçar, Ahıska Türkleri ile bir araya geldi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ve beraberindeki heyet, geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkleriyle bir araya geldi.



Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ’a başlamıştı. Bu çerçevede toplamda 7 kafile halinde bin 113 Ahıska Türkü kente gelerek, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi. Dün kente gelen DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ve beraberindeki heyet, geçici konaklama merkezindeki Ahıska Türkleriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından heyet ve Ahıska Türkleri Harput Mahallesindeki tarihi yerleri gezdi.



Dün itibariyle 7’nci kafilenin Elazığ’a geldiğini belirten Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, “Burada onları sürekli karşılıyoruz ve sizlerin sevinçlerine, mutluluğuna ve huzuruna hepimiz şahit oluyoruz. Sizlerin o mutluluğunu görünce bizler de daha da mutlu oluyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Biz sizlerde hep şunu gördük gelen teyzelerimiz bizlere hep dua ediyorlar. Kendi memleketlerine, kendi ülkelerine ve kendi soydaşlarına gelmenin mutluluğunu ve huzurunu sizlerle birlikte bir kez daha anlıyoruz. Son kafilemiz de geldikten ve yerleştirmelerini yaptıktan sonra bizler el birliğiyle hep beraber aynı soydaş ve aynı ülkenin evlatları olarak kalkarak bunu sizlerle konuşup planladıktan sonra en iyi şekilde çözeceğiz. Kendinizi öz vatanınızda hissetmeniz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz yapacağız da sizler de İnşallah bizlere yapılması gereken ne varsa hiç çekinmeden iletebilirsiniz” dedi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ise “Gerçekten de Elazığ halkıyla devletin en üst birimlerinden olan valiliğimizle beraber burada yoğun bir çalışma içerisindeler. Bizler bu çalışmayı gördük. İçerisinde bulunduğumuz konteyner kentin her türlü hazırlığı yapılmış, devletimiz bütün imkanları sunmuştur. Halkımızın burada daha rahat hareket etmeleri için her türlü fedakarlığı yapmışlar. Devletimizin bütün imkanları burada halkımız dün itibariyle 7’nci kafile Elazığ’a indi ve bu çalışmaların en güzel örneklerini burada gördük. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurumlara teşekkür ederim. Gerçekten de devletimiz var olsun. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.



Programa, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, AFAD İl Başkanı Osman Pıhtılı, İl Göç İdaresi Müdürü İrfan Yavuz ve Ahıska Türkü vatandaşları katıldı.

