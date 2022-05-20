Elazığ’da ailelere ’Değerler Eğitimi’ eğitimi verildi

Elazığ’da Sosyal Hizmet Merkezi tarafından hizmet modellerinden faydalanan ailelere yönelik Aile Eğitim Programı çerçevesidne “

’Değerler Eğitimi’ verildi.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 1521 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla Türkiye genelinde, toplumun tüm kesimlerinin aile değerleri konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Bu çerçevede Aile ve Sosyal ve Hizmet İl Müdürlüğü himayesinde Sosyal Hizmet Merkezi tarafından hizmet modellerinden faydalanan ailelere yönelik ’Değerler Eğitimi’ verildi.

İl genelinde ailelerin yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla çeşitli eğitim programları yürüttüklerini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen," Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinasyonunda 1521 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla 81 ilde, toplumun tüm kesimlerinin aile değerleri konusunda bilinçlendirilmesi, aileleri destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi, ailenin güçlendirilmesi amacıyla hafta boyunca çeşitli faaliyetler yürüttük. Bu gün de Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzce hizmet modellerinden faydalanan ailelere yönelik Aile Eğitim Programı çerçevesinde 'Değerler Eğitimi' verildi. Bu bir kez daha ifade etmek isterim ki biz büyük bir aileyiz. Her daim siz ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.



Program sonunda İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve kurum yetkilileri tarafından çocuklara oyuncak hediye edildi.



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