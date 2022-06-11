Kaymakam Ardıç gençlerle birlikte doğa yürüyüşü yaptı

Elazığ'ın Arıcak İlçe Kaymakamlığı koordinesinde, kentte öğrenciler için doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı yürüyüşte spor etkinliklerinin önemine dikkat çeken Kaymakamı Yasin Ardıç, çevreye ve doğaya dikkatleri çekmek, hareketli ve sağlıklı yaşama bilinci ve çevre duyarlılığını aşılamak amacıyla, doğa yürüyüşü etkinliği düzenlediklerini söyledi. Kaymakam Ardıç, "Doğa yürüyüşü, aynı zamanda da bir spor faaliyetidir. Bu tür spor faaliyetlerinin ruhsal ve fiziksel anlamda büyük faydaları bulunmaktadır. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka düzenli bir hareket lazım. Bu gibi teşvik edici etkinliklere herkesin katılması özellikle sağlık açısından önemli" dedi.

Etkinliğe İlçe Kaymakam Yasin Ardıç, İlçe Belediye Başkanı Ferit Yıldırım, kamu kurum amirleri, il genel meclis üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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