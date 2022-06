Dünyanın çömleği Elazığ’dan Hobi olarak başladı, şimdi 33 ülkeye çömlek ihraç ediyor

Elazığ’da hobi olarak arkadaşlarıyla birlikte çömlek fabrikası kuran Metin Başbay, şimdi 33 ülkeye ihracat yapıyor.

Elazığlı iş adamı Metin Başbay, unutulmaya yüz tutmuş çömlekçilik sanatının yaşatılması için fabrika kurmaya karar verdi. Bunun üzerine arkadaşıyla birlikte 2018 yılında organize sanayi bölgesine 2 milyon dolarlık yatırım yapan Başbay, istediği fabrikayı kurdu. İlk başta hobi olarak başlanılan iş ardından büyüyerek ilerledi. 60 kişiye istihdam sağlayan Başbay şimdilerde Amerika, İtalya, Almanya, İngiltere, Katar, Dubai olmak üzere 33 ülkeye çömlek ihracatı yapıyor.



"33 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünyanın her yerinde ürünümüz var"

2018 yılında üretime başladıklarını belirten Metin Başbay (61), “10 arkadaş hobi olarak kurduk. Bu meslek kaybolmaya yüz tutmuştu. Hem mesleği geliştirelim dedik hem de Elazığ’ın toprağında ciddi bir potansiyel vardı. Sonra baktık ki hobi olarak gitmiyor. 7 arkadaşımız ayrıldı. 3 ortak kaldık. İşe devam etmeye ve kaliteli mal yapmaya başladık. Şu anda da yapıyoruz. 33 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünyanın her yerinde ürünümüz var. Şu anda 60 kişi çalışıyor. İnşaatımız devam ediyor ve fabrikayı büyütmeye devam ediyoruz. Dünyanın çömleği Elazığ’da çıkıyor. Amerika, Kanada, Belçika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, Arnavutluk’a gönderiyoruz. Orta Doğu’nun hemen hemen yüzde 90’ında varız. İsrail, Kuveyt, Dubai, Katar’da varız. Afrika’da da varız. Dünyanın en iyi kaliteli çömleğini Elazığ’da yapıyoruz. Memleketimize ve dünyaya bir katkımız var. Sağlık olarak bir katkımız var. Bizim üretimlerimi yüzde 100 yerli ve katkısızdır” dedi.



"Çömlek suyu yüzde 100 canlandırıyor"

Çömleğin insan vücuduna sağlığından bahseden Başbay, “İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 70’i sudur. Biz kapalı sularda ölü bir su içiyoruz. Çömlek suyu yüzde 100 canlandırıyor. Şu anda Uzakdoğu’da farklı bir sistemlerle suyu canlandırıyorlar. Biz bunlara hiçbir katkı katmadan çömlekte suyun yüzde 100 kaliteye dönüştüğü raporlarıyla ispat edebilirim. Yemek konusunda ise bunları inceleyecek laboratuvar bulamadığımız için tam net testleri elimize alamadık çömlekte pişirilen ürünlerin sağlıkta faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Çömlekten pişen yemekteki vitaminler kaybolmuyor” diye konuştu.

Mesleğin geleceğinin çok iyi olduğunu dile getiren Başbay, “Bizim şu anda kapasitemiz yeterli değil. Kapasiteyi büyütmek istiyoruz. Şu an 12 bin metrekare üzerindeyiz. 6 bin 500 metrekare kapalı alanımız var. Yeni hedefimiz 11 bin metrekareye çıkarmak” şeklinde konuştu.

