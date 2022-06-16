Hurda ve atık toplayıcılarına yelek ile yaka kartı şartı

Elazığ’da hurda ve atık toplayıcılarına belediyeden izin alınarak yelek ile yaka kartı şartı getirildi.

Elazığ Valiliği, kontrolsüz hurda toplama faaliyetlerini önlemek amacıyla mücavir alan sınırları içerisindeki hurda ve atık malzeme toplayıcılarına Elazığ Belediyesinden izin alma şartı getirdi. Şehir genelinde huzur ve güven ortamının oluşması, suçların önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin tahsis edilmesi amacıyla düzenlenen genelge çerçevesinde, çöplerden kağıt, plastik malzeme ve demir gibi çeşitli atıkları toplayarak geçimini sağlamaya çalışan kişiler, Elazığ Belediyesi’nden izin, yaka kartı ve yelek alarak faaliyetlerini sürdürebilecek.

Konuya ilişkin Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; genelge çerçevesinde Elazığ Belediyesi’nden hurda ve atık toplayıcılarına ücretsiz olarak kimlik bilgilerinin yazılı olduğu yaka kartları ve yeleklerin verileceği, 18 yaşından küçük olanlara ise yaka kartı ve yelek verilmeyeceği belirtildi.

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