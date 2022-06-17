Elazığ Belediyesi yaz spor kurslarına kayıtlar başladı

Elazığ Belediyesi, yaz tatilinde çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla üç ayrı branşta ücretsiz düzenlediği yaz spor kurslarına kayıtlar başladı.
Elazığ Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenleyeceği, yüzme, basketbol ve futbol branşlarında açılacak kurslar için başvurular başladı. Kurslara ilişkin başvurular Kültür Park bünyesinde yer alan spor tesislerine yapılıyor. 713 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenecek futbol kursları ile 813 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenecek basketbol kursları 27 Haziran 2022 tarihinde başlayacak. 612 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenecek yüzme kursları ise 29 Haziran 2022 tarihinde başlayacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından 27 Haziranda başlayacak kurslar, 29 Ağustosta sona erecek. Kurslara katılacak çocuklara, Elazığ Belediyesi tarafından şort ve forma hediye edilecek.
Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların hem yaz tatilini verimli geçirmesi hem de fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenecek yaz kurslarının ücretsiz olarak yapılacağı belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.