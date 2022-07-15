Okan Üniversitesi, Doğu ve Güneydoğu’da ücretsiz tercih danışmanlığı verecek

Okan Üniversitesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde üniversite sınavına giren öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek.

Okan Üniversitesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge temsilcisi Sevda Aktan, üniversite sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasını beklediklerini belirterek, Okan Üniversitesi olarak öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti. Aktan, "Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Mardin, Batman, Van, Siirt, Hakkari, Şırnak, Adıyaman, Bitlis, Bingöl, Tunceli’de öğrencilerimize yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti vereceğiz. Başta rehberlik koordinatörlerimizle eğitim koçlarımız ve rehber hocalarımız öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirecek. Kadromuz veli ve öğrencilerle yüz yüze görüşüp gençleri tercih edecekleri meslekler hakkında bilgilendirecek. Öğrencilerimize bu zorlu süreçte destek olmak istedik. Amacımız öğrencilerimizin meslek seçerek tercih yapmalarını sağlamak. Üniversiteye bakarak tercih yapılmaz. Üniversitelerin amacı geleceğin mesleklerini seçen öğrencileri eğitip kalifiyeli hale getirmektir. Biz iş yaşamına en yakın üniversite sloganıyla hizmet ediyoruz. İstanbul Okan Üniversitesi bilgi çağının gerektirdiği evrensel değerlerle donatılmış, bilgili, araştırma yeteneği olan, alanlarında başarılı, iç dış rekabete açık ve ülke sorunlarına duyarlı insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.