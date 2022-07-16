AK Parti Elazığ Milletvekili Balık, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, huzurevinde kalan vatandaşlarla Keban ilçesinde bir araya gelerek tarihi mekanları gezdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ’da çeşitli ziyaretlerde bulunmasının ardından huzurevinde kalan vatandaşlarla Keban ilçesini gezdi. Burada keyifli dakikalar geçiren huzurevi sakinleri, ilk başta ilçenin tarihi mekanlarını gezdikten sonra yemek programına geçti. Milletvekili Sermin Balık’a Kaymakamı Hasan Akbulut, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Ali Sait Çeçen ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Sık sık huzurevi ziyaretleri yaptıklarını belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, "Gittiğimiz ziyaretlerden bir tanesinde büyüklerimiz benden biz Elazığlıyız ama ilçelerin çoğunu görmedik dediler. Bizde böyle bir organizasyon yapmaya karar verdik. Büyüklerimizi sık sık ilçelere götürerek hem onların neşesinden hem de hayır dualarından faydalanacağız. Bugün Keban ilçemizdeyiz. Keban bizim çok güzel olan ilçelerimizden bir tanesidir. Büyüklerimizle birlikte Keban’ın tarihini birlikte yaşayarak güzellikleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Büyüklerimizin mutluluklarını gördükçe bizde üzerimize düşeni aldık diye düşünüyorum. Huzurevinde kalan bütün büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Devletimiz bütün imkanlarıyla maddi ve manevi olarak her zaman yanlarında. Yaşamlarının da çok daha iyi olması için devlet olarak gayret sarf ediyoruz ama onların da bazen illerde gezi talepleri oluyor bizde mümkün olduğunca Elazığ’ın bütün ilçelerini gezdirerek Elazığ’ın güzelliklerini göstermeye çalışacağız. Çünkü huzurevlerinde kalan vatandaşlarımızdan Elazığlı olmayan vatandaşlarımız da var onlara Elazığ’ın güzelliklerini anlatmaya çalışacağız” dedi.

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