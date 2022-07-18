Oltayla 26 kiloluk dev turna balığı yakaladılar

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığlı balıkçılar, Karakaya Barajı’nda oltayla 1 metre 30 santim uzunluğunda ve 26 kilogram ağırlığında bir turna balığı yakaladı.

Keban’da bir grup arkadaş, hafta sonu balık tutmak amacıyla Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Baraj Gölü'ne gitti. Uzun süre balık tutmaya çalışan arkadaşlar, oltalarındaki hareketliliği fark edince oltayı çekmeye başladı. Oltalarına büyük bir balık takıldığını anlayan balıkçılar, uzun uğraşlar sonucunda 1 metre 30 santim uzunluğunda ve 26 kilogram ağırlığındaki turna balığını teknelerine çıkarmayı başardı. Gördükleri balık karşısında hayrete düşen balıkçılar, birbirlerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.