Oltayla 26 kiloluk dev turna balığı yakaladılar

Elazığlı balıkçılar, Karakaya Barajı’nda oltayla 1 metre 30 santim uzunluğunda ve 26 kilogram ağırlığında bir turna balığı yakaladı.
Keban’da bir grup arkadaş, hafta sonu balık tutmak amacıyla Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Baraj Gölü'ne gitti. Uzun süre balık tutmaya çalışan arkadaşlar, oltalarındaki hareketliliği fark edince oltayı çekmeye başladı. Oltalarına büyük bir balık takıldığını anlayan balıkçılar, uzun uğraşlar sonucunda 1 metre 30 santim uzunluğunda ve 26 kilogram ağırlığındaki turna balığını teknelerine çıkarmayı başardı. Gördükleri balık karşısında hayrete düşen balıkçılar, birbirlerini tebrik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.