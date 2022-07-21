Emre Eser, Elazığ Karakoçan FK’da

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Elazığ Karakoçan FK, TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezon öncesi takviyelerini sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderunspor’dan merkez orta saha oyuncusu Emre Eser’le her konuda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezon öncesi hazırlıklarına Elazığ’da başlayan Elazığ Karakoçan FK, dış transferde 3'üncü imzasını attırdı. MaviBeyazlı ekip, İskenderunspor’dan merkez orta saha oyuncusu Emre Eser’le her konuda anlaşmaya vardı. Takımın kampına katılan Emre, geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibiyle şampiyonluk sevinci yaşadı. 1997 İstanbul doğumlu olan Emre Eser, Karabükspor altyapısında başlayan kariyerinde Nevşehir Belediyespor ve İskenderunspor formaları giydi. Kariyeri boyunca TFF 1. Lig’de dahil 83 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 7 gol, 3 asistle oynadı.

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına çarşamba akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla başlayan mavibeyazlı ekip, sezonun sakatlıksız, kazasız belasız geçmesi adına kurban kesti.

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