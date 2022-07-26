Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sanat toplulukları Başkan Şerifoğulları ile bir araya geldi

‘Türk Dünyasından Esintiler’ konseri çerçevesinde Elazığ’a gelen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Çakıcı’ya konsere katılmak üzere Elazığ’a gelen Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sanat topluluklarının temsilcileri de eşlik etti. Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sanat toplulukları temsilcileri geleneksel enstrümanlarıyla Türk dünyasının bilinen eserlerini Başkan Şerifoğulları’na sundu.

Genel Sekreter Yardımcısı Çakıcı ve beraberindekileri ağırlayan Başkan Şerifoğulları, ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek “Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı ile Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sanat topluluklarının temsilcilerini belediyemizde ağırlayarak güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca 26 Temmuz Salı günü ve 27 Temmuz Çarşamba günü Kültür Park Amfi Tiyatroda saat 21.00’da Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sanat toplulukları tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek ‘Türk Dünyasından Esintiler’ konserine keyifli bir yaz akşamı geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.