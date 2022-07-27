Hastanedeki silahlı kavgada seken kurşunlardan biri bekleyen vatandaşa isabet etmiş Hastanede yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1'i ağır 3 yaralı Yaşanan olay, hastane girişlerine yerleştirilmesi planlanan X-Ray cihazı tartışmalarını alevlendirdi

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi içinde çıkan silahlı kavgada seken kurşunlardan birinin, hastaneye gelen ve olayla ilgisi olmayan bir kadına isabet ettiği öğrenildi. Saldırgan ve yaralıların sivil vatandaş olduğu kaydedilirken, yaşanan olay hastane girişlerine yerleştirilmesi planlanan XRay cihazı tartışmalarını da alevlendirdi.

Olay, Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastane içinde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan A.Y., belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Olayda A.B., S.T. ve konuyla ilgisi olmayan F.A. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle acil bölümüne kaldırıldı. Kafasından kurşunla yaralanan A.B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırgan, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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