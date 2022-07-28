Elazığ’da yelek ve yaka kartı olmayan toplayıcılara yaptırım uygulanacak

Elazığ Belediyesi, yelek ve yaka kartı olmayan hurda ve atık toplayıcılarına yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Elazığ Valiliği, geçtiğimiz günlerde kontrolsüz hurda ve kağıt toplama faaliyetlerini önlemek amacıyla mücavir alan sınırları içerisindeki hurda ve atık malzeme toplayıcılarına Elazığ Belediyesi’nden yelek ve yaka kartı alma şartı getirmişti. Genelge çerçevesinde Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan hurda ve atık malzeme toplayıcılarına, gerekli incelemelerin ardından imzaladıkları taahhütname sonrasında yelek ve yaka kartları verilmeye başlandı. Düzenli olarak kontrollerin yapılacağı ve kaçak faaliyet yürüten hurda ve atık toplayıcılarına yasal müeyyidelerin uygulanacağı bildirildi.

Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Şehir genelinde huzur ve güven ortamının oluşması, suçların önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin tahsis edilmesi amacıyla düzenlenen genelge çerçevesinde; çöplerden kağıt, plastik malzeme ve demir gibi çeşitli atıkları toplayarak geçimini sağlayan kişilere faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yaka kartı ve yelek verilmeye başlandı. Genelge titizlikle uygulanıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü personellerinin genelge hükümlerine uyulup uyulmadığını birlikte takip edeceği uygulamada, düzenli olarak kontroller gerçekleşecek. Kaçak faaliyet yürüten hurda ve atık toplayıcılarına yasal müeyyideler uygulanacak” denildi.

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