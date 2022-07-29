Elazığ Karakoçan FK, Gökhan Erdöl’le anlaştı

Elazığ Karakoçan FK, uzun süredir beklediği forvet transferi için geçtiğimiz sezon 52 Orduspor FK ile playoff oynama başarısı gösteren Gökhan Erdöl’le anlaştı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Elazığ Karakoçan FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavibeyazlı ekip, uzun süredir peşinde olduğu alt liglerin golcü oyuncusu Gökhan Erdöl’ü renklerine bağladı. Önceki akşam Elazığ’a gelen tecrübeli golcü ile her konuda anlaşmaya varıldı ve 1 yıllık sözleşme imzalandı.

1985 Trabzon doğumlu olan Gökhan, Sürmenespor’da başlayan kariyerinde Ünyespor, Yeni Malatyaspor, Belediye Bingölspor, Darıca Gençlerbirliği, Düzyurtspor, Tire 1922, Buca 1928, Karacabey Belediyespor ve son olarak 52 Orduspor FK forması giydi. Geçtiğimiz sezon playofflarda dahil olmak üzere 52 Orduspor ile 35 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 12 gol, 1 asistle oynadı.

Gökhan’ın kariyeri boyunca çıktığı 345 resmi maçta 142 golü, 7 asisti bulunuyor.

Öte yandan mavibeyazlıların sezon öncesi kampına katılan Fatih Kıran, TFF 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor’a imza attı.

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