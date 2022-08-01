Elazığ´da kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü

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Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kaçak kazı yapanlara yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Harmantepe köyünde kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda 3 şüpheliyi kazı yaparken yakalandı. Kazıda kullanılan 1 balyoz, 2 kürek, 1 çekiç, 9 murç, 2 delici ucu, 2 levye, 3 kazma, 3 el feneri, 50 metre uzunluğunda ip ve çok sayıda kazı aleti ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-08-01 11:27:39



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