Elazığ´da kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü

Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kaçak kazı yapanlara yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Harmantepe köyünde kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda 3 şüpheliyi kazı yaparken yakalandı. Kazıda kullanılan 1 balyoz, 2 kürek, 1 çekiç, 9 murç, 2 delici ucu, 2 levye, 3 kazma, 3 el feneri, 50 metre uzunluğunda ip ve çok sayıda kazı aleti ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2022-08-01 11:27:39
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