Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı’nda 202223 sezonu hazırlıkları başladı.

Yeni sezonda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Elazığ İl Özel İdare, hazırlıklara başladı. Elazığ İl Özel İdare Spor Tesisleri’nde toplanan teknik heyet ve sporcular, yapılan tek çalışma ile antrenmanlara başladı.

İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen günün tek antrenmanı, Başantrenör Mehmet Özkan ve yardımcıları kontrolünde yapıldı. Sezonun ilk antrenmanında sporculara kondisyon testi uygulanırken, antrenmana yabancı oyuncu haricindeki tüm sporcular katıldı.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü’nde 2 Ağustos Salı günü yapılacak olan tek çalışma ile yeni sezon hazırlıklarına devam edilecek.

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