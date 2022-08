Türkiye’nin en iyi ilk 20 üniversitesi arasında yer alan Fırat Üniversitesi (FÜ) yeni öğrencilerini bekliyor.

Milyonlarca öğrencinin gelecek hayalleri için girdikleri YKS sınavı sona erdi ve açıklanan puanların ardından tercih dönemine girildi. 5 Ağustosta sona erecek olan tercih döneminde öğrenciler, aldıkları sıralamalara göre üniversite ve şehrin yapısına bakarak tercihlerini sıralamaya başladı. Akademik kadrosu, kampüsü, başarıları ile dikkat çeken 50 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan FÜ, öğrencilerini bekliyor. Yaklaşık 50 bin öğrenciye ev sahipliği yapan üniversite Türkiye’de en iyi 20 üniversite arasına girerken aynı zamanda Araştırma Üniversitesi seçildi.

Üniversite tercihi yapacak öğrencilere seslenen FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Araştırma Üniversitesi seçilerek eğitimdeki kalitesini ortaya koyan üniversitemiz bölgenin ikinci büyük üniversitesidir. Bazı fakültelerimiz Türkiye’de ilk 10’da, dünyada ise ilk binde yer alıyor. Bu sıralamalar ise eğitimde kalite ve başarının en önemli göstergesidir. FÜ, sadece kaliteli eğitim veren, iyi bir meslek sahibi yapan bir kurum değil aynı zamanda lider kişilik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmenizi sağlayan sosyal aktivitelerle dolu bir eğitim kurumudur. Eğitimde kalite ve öğrenci odaklılığı merkeze alan yaklaşımıyla yetkin akademik kadro, nitelikli programlar, interaktif eğitim ortamları, en son teknolojiye sahip uygulama alanları ve her türlü imkana sahip sosyal alanlarıyla öğrencilerimize yüksek düzeyde eğitim vermekteyiz. Sürekli olarak gelişimi ve değişimi hedefleyen üniversitemizde eğitimöğretim faaliyetlerinin yanında öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif anlamda da gelişmelerini önemsiyor ve destekliyoruz” dedi.

Fıratlı olma ayrıcalığına değinen Rektör Göktaş, “FÜ olarak yükseköğretimde her zaman daha iyisi olmak vizyonuyla öğrencilerimizin hem eğitim yaşamı süresinde hem de mezun olduktan sonraki yaşamında Fıratlı olma ayrıcalığını her zaman gururla hissedecekleri bir üniversite yaşamı ve üniversite eğitimi sunmaya özel önem veriyoruz. Üniversitemizin güçlü eğitim kadrosundan başarılı bir eğitim alarak hayallerinizi gerçekleştirmek; ayrıca sosyal, kültürel ve sportif imkânlarla kişisel gelişiminize katkı sağlamak için sizleri üniversitemize bekliyoruz” diye konuştu.

