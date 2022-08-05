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Elazığ´da polisler, görme engelli ve otizmli çocukların hayalini gerçekleştirdi

DHA

Elazığ´da polisler, görme engelli ve otizmli çocukların hayalini gerçekleştirdi


Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü´nün sosyal medyadan etkinliklerini takip eden görme engelli Berat Açar ve otizmli Muhammed Salih Kocaman, ekiplerin faaliyetlerine katılmak istedi. Ekipler, Açar ve Kocaman'ı evinden alıp, emniyete götürerek faaliyetlerini anlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce yapılan faaliyetleri sosyal medyadan sesli uygulamalar sayesinde dinleyen görme engelli Berat Açar ve otizmli Muhammed Salih Kocaman, dahil olmak istedi. İl Emniyet Müdürü Celal Sel´in talimatlarıyla Açar ve Kocaman için program hazırlandı. Polisler tarafından hediyeler alınan Açar ve Kocaman, evlerinde ziyaret edildi. Polis şapkası takan Açar ve Kocaman daha sonra emniyete götürüldü. Acar ve Kocaman´a polisler eşliğinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının olduğu alan ve buradaki hizmetler anlatıldı. Ziyaretin ardından Açar ve Kocaman ile hatıra fotoğrafı çekildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2022-08-05 12:48:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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