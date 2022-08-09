Aracında kaçak tütün ele geçirilen sürücüye 19 bin TL ceza

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ´da, jandarmanın yaptığı aramada aracında 648 kilo kıyılmış tütün bulunan A.A.´ya 19 bin 225 TL ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda, A.A. isimli şüphelinin kente kaçak tütün getireceği bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda, şüphelinin kullandığı araç, Hankendi jandarma yol kontrol noktasında durduruldu. Araçtaki aramada 648 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliye, 19 bin 225 TL ceza kesildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2022-08-09 10:43:52
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