Keban Baraj Gölü´nde batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu; balıkçı aranıyor



Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, Keban Baraj Gölü´nde dün batan teknedeki 2 kişiden balıkçı Yaşar Zariç'i (56) arama çalışmaları, su altı arama cihazı ROV ile sürdürüldü. Tekne ise 56 metre derinlikte bulundu.

Keban Baraj Gölü´nün merkeze bağlı Muratçık köyü kesiminde balıkçı teknesi, dün öğleden sonra, henüz belirlenemeyen nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiden Arif Ö., alabalık kafesine tutunarak, sudan kendisi çıktı. Balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Boğulmaktan kurtulan Arif Ö.'nün gösterdiği alanda Zariç için aramakurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları, 2´nci günde de sürdürüldü. Batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu. Ekipler, su altında başlattıkları çalışmada kayıp Yaşar Zariç´i ararken, 60 metreyi bulan derinlikte su altı arama cihazı ROV'u da kullandı. Bölgeye Ankara´dan jandarma aramakurtarma ekiplerinin de geldiği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-09-10 13:25:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.