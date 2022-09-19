Kılıçdaroğlu: Yanlışlarımızla yüzleşiyoruz (3)

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ELAZIĞ'A GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman ve Malatya'daki temaslarının ardından Elazığ'a geldi. Halk oyunları ekibi tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, 2 günlük program kapsamında yarın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel atma törenine ve ardından partisinin grup toplantısına katılacak. (DHA)Serhat ÖZDEMİR-Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR, Ahmet ÇÖTELİ

2022-09-19 21:37:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.