Elazığ'da 139 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da 139 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı

DHA

Elazığ'da 139 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı


Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 139 komando, Suriye Görev Gücü'nde yer almak üzere, düzenlenen törenin ardından dualarla Suriye'ye uğurlandı.
Suriye Görev Gücü'nde görev yapacak 139 komando için İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı´nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Elazığ Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Evren, protokol üyeleri ve askerlerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edilerek kurban kesildi.
Burada konuşan Vali Ömer Toraman, "Vazifeyi devralacakları arkadaşları gibi inşallah onlar da bu vazifeyi layıkıyla yerine getirip salimen tekrar karargahlarına, ilimize dönecekler. Türkiye, terörle mücadele ederken yalnızca yurt içinde teröristlerle mücadele etmenin ötesinde, terörü kaynağında kurutmak için nerede olması gerekiyorsa oraya gitti. Teröristleri etkisizleştirerek bu ülkenin emniyet, asayişi, güvenliği, istikbali ve istiklali için vazifesini layıkıyla yerine getirdi. Silahlı kuvvetlerimizin sınır ötesinde gerçekleştirmiş olduğu başarılı harekatlar neticesinde oluşturulan güvenli bölgeler daha sonra kahraman jandarmalarımız ve kahraman polislerimize emanet edildi" dedi.
Konuşmaların ardından komandolar araçlarla görev yerlerine dualar eşliğinde uğurlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-09-27 19:03:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia ...
Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
YEREL HABERLER Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Baskil'de ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Baskil'de ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik ...
Elazığ'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi, 2 ...
Kayınvalide ve baldız cinayeti sanığı: Panik yaptım 112'yi aramayı unuttum
YEREL HABERLER Kayınvalide ve baldız cinayeti sanığı: Panik yaptım ...
Baskil Kaymakamı Kundakçı Baskil Anadolu Lisesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Baskil Kaymakamı Kundakçı Baskil Anadolu Lisesini ...
Saniye ninenin evindeki oda çocuklara eğitim yuvası oldu
YEREL HABERLER Saniye ninenin evindeki oda çocuklara eğitim yuvası ...
Lokantadan bozuk para hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Lokantadan bozuk para hırsızlığı kamerada
GÜNCELELME - Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELELME - Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı ...
Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir ...
Elazığ'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
Elazığ'da lokantada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ'da lokantada hırsızlık anı güvenlik kamerasına ...
Elazığ'da "dar bölge" asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Elazığ'da "dar bölge" asayiş uygulaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.