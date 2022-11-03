İntihara kalkışan kadını itfaiye eri kurtardı; o anlar kamerada



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da bir binanın 3´üncü katından atlamaya çalışan kadını itfaiye eri kurtardı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Kooperatif Sokak'ta meydana geldi. Z.S. isimli kadın, bir binanın 3´üncü katından atlamaya kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise kadının atlamak istediği noktaya branda açtı. İkna çalışmaları sürerken kadının dalgınlığından faydalanan bir itfaiye eri, kadını yakalayarak içeri çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binadan indirilen kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-11-03 23:54:29



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