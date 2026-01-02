Elazığ’da kar nedeniyle 259 köy yolu kapandı

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 30, ilçelerden Ağın’da 3, Alacakaya’da 5, Arıcak’ta 4, Baskil’de 26, Maden’de 20, Karakoçan’da 71, Keban’da 16, Kovancılar’da 56, Palu’da 22 ve Sivrice’de 6 olmak üzere toplamda 259 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, yolların açılması için 90 personel ve 120 araçla çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Fotoğraf: DHA