Elazığ’da kar nedeniyle 259 köy yolu kapandı
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 259 köy yolunu açmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi
Giriş: 02.01.2026 - 18:55 Güncelleme: 02.01.2026 - 18:55
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 30, ilçelerden Ağın’da 3, Alacakaya’da 5, Arıcak’ta 4, Baskil’de 26, Maden’de 20, Karakoçan’da 71, Keban’da 16, Kovancılar’da 56, Palu’da 22 ve Sivrice’de 6 olmak üzere toplamda 259 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, yolların açılması için 90 personel ve 120 araçla çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
Fotoğraf: DHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ