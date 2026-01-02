Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Elazığ’da kar nedeniyle 259 köy yolu kapandı

        Elazığ’da kar nedeniyle 259 köy yolu kapandı

        Elazığ'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 259 köy yolunu açmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 18:55 Güncelleme: 02.01.2026 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kar nedeniyle 259 köy yolu kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 30, ilçelerden Ağın’da 3, Alacakaya’da 5, Arıcak’ta 4, Baskil’de 26, Maden’de 20, Karakoçan’da 71, Keban’da 16, Kovancılar’da 56, Palu’da 22 ve Sivrice’de 6 olmak üzere toplamda 259 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, yolların açılması için 90 personel ve 120 araçla çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Artvinde çığ meydana geldi

        Artvinin Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi

        #HABER
        #Elazığ
        #elazığ haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı