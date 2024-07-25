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        Haberler Gündem Elazığ’da zehirli etçil sarı kız örümceği görüntülendi - Güncel Haberler

        Elazığ’da zehirli etçil sarı kız örümceği görüntülendi

        Akrep ve kertenkele ile besleniyor. 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtiliyor...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 20:53 Güncelleme: 25.07.2024 - 21:31
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        Elazığ’da et yiyen sarıkız örümceği görüntülendi. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

        Elazığ’ın Bızmışen Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen ’sarıkız örümceği’ olduğunu öğrendi.

        ÖLÜME YOL AÇABİLİYOR

        Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

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        #Elazığ
        #sarıkız örümceği
        #haberler
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