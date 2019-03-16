Spor Toto 1´inci Lig'in 26´ncı haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Birevim Elazığspor'u 2-0 mağlup etti.

8´inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Yiğitcan´ın yaptığı faul sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Oleksandr topu ağlara gönderdi. 0-1



27´nci dakikada serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Cengizhan'ın sert vurduğu top direğin yanından dışarı çıktı.



62´nci dakikada Oleksandr orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Oleksandr´nın sert şutunda kaleci topu kornere gönderdi.



90+2´nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Herve güzel bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 0-2.