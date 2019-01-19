Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'un olağanüstü genel kurulunda aday çıkmayınca, kayyum heyeti başkanı Sebahattin Devecioğlu'nun görevine devam etmesi kararı alındı.

Kulübün Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Salonu'ndaki olağanüstü genel kurulu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından kayyum Sebahattin Devecioğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyet ve denetim raporları okundu.

Devecioğlu, yaptığı konuşmada, görevlendirildiği günden itibaren Elazığspor'un içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten çıkması için özveri ile çalıştıklarını söyledi.

Bunun için Elazığ'ın önde gelenleri ile birçok toplantı yaptıklarını anımsatan Devecioğlu, transfere engel borcun ödenmesi halinde takımın geleceğinin aydınlık olduğunu kaydetti.

Elazığspor'un mutlaka yaşaması gerektiğini belirten Devecioğlu, şöyle devam etti:

"Bu takımın yaşaması lazım. Herkesin buna katkı sağlamasını istiyoruz. Alacaklılara buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bize destek versinler. Fedakarlık yapmak gerekiyor. Çünkü bu takım yaşamazsa, bu gemi batarsa, herkes batar. Şehir de batar çünkü Elazığspor, Elazığ'a anlam katan bir kulüp. 52 yıllık bir mücadelesi var, bu çok önemli. "

Devecioğlu, Türkiye Futbol Federasyonundan aldıkları bilgiye göre transfere engel borcun 13,5 milyon lira olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından divan başkanı Galip Belhan, aday çıkmadığı için kayyum başkanı Devecioğlu'nun göreve zımnen devam etmesi kararı alındığını açıkladı.