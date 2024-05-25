Elazığspor, TFF 2. Lig’e yükseldi
Elazığspor, TFF 3. Lig Play-Off finalinde 52 Orduspor'u 3-0 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.
TFF 3. Lig Play-Off finalinde Elazığspor ile 52 Orduspor karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan ve tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu maçı Elazığspor 3-0 kazandı ve TFF 2. Lig’e yükseldi.
Elazığspor’a şampiyonluğu getiren goller 50. dakikada penaltıdan Beykan Şimşek, 90+5. dakikada Çağrı ve 90+8’de Murat Torun’dan geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
51. dakikada Çimentaş Elazığspor öne geçti. 48. dakikada gelişen atakta meşin yuvarlağın Hüsamettin Tut'un eline temas etmesinin ardından VAR incelemesine giden hakem penaltıya hükmetti. Aynı dakikada topun başına geçen Beykan Şimşek, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
90+5. dakikada Çimentaş Elazığspor skoru 2-0 yaptı. Ani gelişen atakta Mesut Saray ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yanındaki Çağrı Yağız Yasak'a bıraktı. Bu oyuncu ceza alanı içinde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
90+8'de durum 3-0 oldu. Sağ taraftan gelişen atakta 52 Orduspor FK savunmasından topu kapan Çağrı Yağız Yasak, sağdan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Murat Torun da yakın direkte topu filelerle buluşturdu: 0-3
Karşılaşmayı 3-0 kazanan Çimentaş Elazığspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.
KUPA TÖRENİ YAPILDI
Karşılaşmanın ardından TFF 2. Lig'e yükselmenin mutluluğunu taraftarlarıyla birlikte kutlayan Çimentaş Elazığsporlu oyuncular, düzenlenen törenle kupasını aldı.
Saha içine kurulan platforma madalyalarını alarak çıkan bordo-beyazlı takımın kupası, kaptan Mesut Saray'ın ellerinde yükselirken, Elazığsporlu futbolcular tribünleri dolaşarak taraftarlarını selamladı.