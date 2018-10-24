Elazığspor Kulübü'nden yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Saygıdeğer Elazığ halkı,vefakar Elazığspor taraftarı, bilindiği üzere Ağustos ayından beri bu şerefli kulübün yönetimini dürüstlük ilkelerinden sapmadan, alışılagelmişin dışında kurumlarla ve geçmişle çatışmadan yürütmeye çalıştık. Göreve geldiğimizde geçmiş borç yükü haricinde, idare boşluğu nedeniyle kampta sorunlar yaşamakta olan takımımızla ilgili olarak tüm spor kamuoyunda ilk hafta sahaya bile çıkamayacağı konuşulmakta iken takımın formasının tescilinden, futbolcu lisanslarının çıkarılması gibi yapılması zorunlu işlemleri bir hafta gibi kısa bir sürede gerçekleştirerek, takımımızın Lig’e başlamasını sağladık.Devamında transfer yapabilme izni alınabilmesi için yürütülen çalışmalarda yoğun çaba gösterilmiş, ancak sonuç alınamayacağı görülünce önceki yıl takımımızda yer alan oyuncularla geçmiş yıllardan alacaklarını alamamış olmalarına rağmen daha az ücretlere razı edilerek tekrar anlaşma yoluna gidilmiş ve ileride de görüleceği üzere ligi orta sıralarda bitirebilecek bir takım oluşturulmuşturArdından yaklaşık 60 ayrı borç dosyası için görüşmeler yapılmış, yönetici ve kulüp çalışanlarının gayreti, alacaklılarımızın anlayışı ve yapılan bir kısım ödemelerle, takımımız için hayati önem taşıyan kulüp lisansı alınmıştır."
"BUGÜN İTİBARİYLE GÖREVİ BIRAKMA KARARI ALDIK"
"Böylece kulüp ve camiamızda artı bir motivasyon sağlanmasına rağmen gelinen süreçte görülmüştür ki yönetimimizin sağladığı ve diğer unsurların sağladığı kaynaklarla, geçmişten gelen ve her geçen gün faizlerle artan bu borç yükünden kurtulmak imkansız hale gelmiştir.İşte özetlenen bu süreçler ışığında, imkansızlıklara rağmen fedakarca kulübümüz için yönetim kuruluyla beraber mücadele eden teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları için yeni bir sayfa açılması adına yönetim olarak bugün itibarıyla görevi bırakma kararı almış bulunmaktayız.Bizler yeni borçlar oluşturmadan, kulübümüzün hakkını her daim koruyacak yönetimlerin yanında, gözbebeğimiz olan bu kulübe zarar verecek her oluşumun karşısında olacağımızı bildirir, tüm Elazığspor camiasından haklarını helal etmelerini dileriz."
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