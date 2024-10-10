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        Elazığsporlu taraftarlardan hakem tepkisi

        Elazığspor'un deplasmanda oynayacağı 68 Aksarayspor maçına atanan Ankara bölgesi hakemi Evren Aydoğan, bordo-beyazlı taraftarlar tarafından tepkiye neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 17:19 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:19
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        Elazığsporlu taraftarlardan hakem tepkisi
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        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 7. haftasında Elazığspor, deplasmanda Aksarayspor ile karşılaşacak. Merkez Hakem Kurulu bu maça Ankara bölgesi hakemi Evren Aydoğan'ı atadı. Bu sezon 2. Lig'de düdük çalmaya başlayan Aydoğan, 2. Lig'de 2. kez düdük çalacak. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maça yapılan atama bordo-beyazlı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

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