ELDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sıfır İş Kazası Vizyonu" ile uzun süredir iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalar yürüten kuruluş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "Hedef Sıfır Kaza" çağrısını dikkate aldı.
Bu çağrı kapsamında iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek, farkındalığı ve bilinci artırmak amacıyla EBRD'den hibe sağlayan ELDER, fonun kullanılacağı proje kapsamında elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, iş kazalarının en aza indirilmesi için yapılacak ana neden analizleriyle geliştirme alanlarını belirleyecek ve alınması gereken aksiyonları ortaya koyacak.
Proje kapsamında ELDER bünyesindeki 21 elektrik dağıtım şirketinin İş Sağlığı ve Güvenliği yöneticilerinden oluşan “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu” tarafından belirli aralıklarla çalıştaylar düzenlenecek. Çalıştaylar sonucunda ortaya çıkarılacak ve öneriler içeren yol haritası ile “Sıfır İş Kazası Vizyonu” kapsamında hem gerekli önlemlerle iş kazalarının ve kayıpların azaltılması, hem de farkındalığın artırılması sağlanacak.
40 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE HARCAMA
Açıklamada görüşlerine yer verilen ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasında elektrik dağıtım sektörünün diğer sektörlere örnek teşkil etmesini hedeflediklerini belirterek, "Sektör olarak tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler grubunda faaliyet gösteriyoruz. Vatandaşa kesintisiz ve kaliteli elektrik hizmeti sunarken aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü sektör genelinde bir yaşam biçimi haline getirmemiz gerekiyor. Nitelikli çalışanların elektrik dağıtım sektörüne kazandırılması için son 10 yılda sektör olarak oldukça önemli adımlar attık ve eğitime de son 3 yılda 40 milyon liranın üzerinde harcama yaptık.” ifadelerini kullandı.
Elde edilen kazanımların kalıcı davranış haline dönüştürülmesi için sonraki süreçlerde de aralıksız çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Çeçen, "EBRD'den alınacak bu fon ile hayata geçireceğimiz proje, dağıtım şirketlerine olduğu kadar tehlikeli meslek grubundaki işleri barındıran diğer sektörler için de yol gösterici bir çalışma niteliğinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Çeçen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluğun en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm çalışanların sürece etkin katılımı ve katkıda bulunması ile mümkün olacağını bildirdi.
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